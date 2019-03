Bloco das Travestidas levanta a bandeira do respeito e da liberdade na 1ª noite de folia na Capital

Na noite em que as atrações da terra foram destaque no palco do Aterro da Praia de Iracema, abrindo oficialmente o ciclo carnavalesco de Fortaleza, o Bloco das Travestidas, fez uma apresentação para não deixar nenhum folião parado nas areias de Iracema, na noite desta sexta-feira (1º).

Antes de entrar no palco, o ator Silvero Pereira, ao lado dos outros integrantes do grupo, mandou uma mensagem para os foliões do carnaval deste ano. "Que a gente se divirta com liberdade, com amor e acima de tudo, com respeito", disse.

Mais cedo, se apresentaram as bandas GhettoRoots, Geração Coca-Cola e a cantora e compositora Jord Guedes.

Já no palco, os cantores misturaram repertórios com músicas autorais e outras já conhecidos dos fãs, que acompanharam o grupo durante os quatro finais de semana de Pré-Carnaval.

Nas areias, se multiplicaram as fantasias, os adereços e as mensagens contra a importunação sexual, neste que é o primeiro carnaval após a criação da lei

13.718, de 2018, que prevê de um a cinco anos de prisão a quem cometer atos de importunação sexual.