Bloco da UFC sofre princípio de incêndio, no campus do Pici

O bloco do Instituto UFC Virtual, localizado no campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC), sofreu um princípio de incêndio na tarde desta segunda-feira (25).

Alunos relataram sentirem forte cheiro de fumaça vindo do local.

Os bombeiros foram acionados por volta das 16h45 e logo conseguiram apagar as chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi verificado que o incêndio foi decorrente de um curto-circuito no quadro de energia. A estrutura é ligada à bomba da caixa d'água. As chamas ficaram restritas à caixa de energia e não houve maiores prejuízos.

A UFC informou que o suposto incêndio foi uma falha detectada em um disjuntor elétrico. A Divisão de Transportes da Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental (UFC Infra) deslocou equipe de técnicos ao local para efetuar os reparos necessários e corrigir o problema.

As aulas que aconteceriam no bloco na noite desta segunda-feira foram suspensas. As atividades retornam normalmente neste terçao-feira (26).