Bilhetes de encorajamento serão trocados por meio das redes sociais durante o 'Setembro Amarelo'

Uma mensagem de apoio pode ter efeito positivo maior do que se imagina para quem está com a saúde mental fragilizada e, por isso, recados periódicos serão divulgado pelo projeto Vidas Preservadas por meio das redes sociais. A iniciativa, lançada nesta sexta-feira (30), faz parte da campanha Setembro Amarelo de combate ao suicídio e foi elaborada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Conforme o projeto, o Ministério Público iniciará a postagem de bilhetes com frases de encorajamento, fotografados e compartilhados por meio das redes sociais do MP. Objetivo da instituição é disseminar a ideia durante todo o mês de setembro, para que a população também crie e troque mensagens de valorização da vida por meio das suas redes sociais digitais.

Os bilhetes serão compartilhados nas redes sociais do projeto e do MPCE, nos dias ímpares do mês, com reflexões encorajadoras sobre existência. Além disso, o Vidas Preservadas estabelece capacitações, seminários e outras campanhas para alertar sobre a necessidade de debater sobre o tema.

Para garantir políticas públicas de combate ao suicídio é necessário investimento governamental, como destaca o promotor de Justiça e um dos coordenadores do projeto, Hugo Mendonça. Os números relatados pelo coordenador apontam Fortaleza como a 3º capital brasileira com o maior número de registros de suicídio e o Ceará como o 5º estado com mais mortes em decorrência de autoextermínio.

"Nós temos uma realidade, em Fortaleza, que é de epidemia de suicídios. No Estado do Ceará, do ano de 2010 a 2018, teve o crescimento de 31,8% nos casos de suicídios oficiais, fora aqueles que não foram notificados", ressaltou o coordenador do Vidas Preservadas, Hugo Mendonça.

Alcançar o interior do Estado é um dos objetivos do Vidas Preservadas, que já estabeleceu parceria com cerca de 50 municípios cearenses. O lançamento da campanha deste ano teve a participação de um estudioso de destaque na área, o psiquiatra e consultor da Organização Mundial de Saúde (OMS), José Manoel Bertolote. O profissional foi convidado para ministrar a palestra de abertura do Seminário “A evolução da prevenção do suicídio no Brasil e no Mundo: diretrizes para uma política efetiva”.