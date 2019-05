Bilhete Único não exige mais valor mínimo de R$ 10 para ser recarregado

Os cartões utilizados no transporte público de Fortaleza e Região Metropolitana não têm mais exigência de valor mínimo para recarga. O anúncio foi feito pelo Sindiônibus, na tarde desta terça-feira (7).

Até então, as recargas só podiam ser feitas com valores a partir de R$ 10. Agora, qualquer valor pode ser utilizado para colocar novos créditos no cartão. A medida vale para Bilhete Único Urbano e Metropolitano, Carteira de Estudante, Vale Transporte e Cartão Avulso.

As recargas podem ser feitas em mais de 3 mil pontos físicos em Fortaleza e na Região Metropolitana. Também é possível recarregar por meio do aplicativo para smartphones Meu Ônibus, usando cartão de crédito. Há ainda a opção pela utilização do site do Vale Transporte Eletrônico, que emite um boleto bancário para pagamento.