Bicicletas, patins e carrinhos estão entre os presentes esperados na ação “Papai Noel dos Correios”

Expectativa e ansiedade foram os sentimentos mais nítidos no rosto de crianças de escolas municipais de Fortaleza que participaram da abertura do projeto Papai Noel dos Correios, na tarde de segunda-feira (4), na agência Central dos Correios. Entre os itens mais pedidos das crianças, estão bicicletas, patins e carrinho de controle remoto.

Luane Sofia, de 6 anos, espera receber do “Papai Noel” a tão sonhada bicicleta. “Pensei que fosse ganhar no Dia das Crianças, mas meu padrinho me deu uma boneca. Agora, com a cartinha, queria receber mesmo a bicicleta”.

Já o colega de Luane, Levi Alves, de 7 anos, fez vários pedidos que espera receber na noite de Natal. “Na carta, pedi uma bicicleta, um skate e um carrinho de controle remoto. Se eu ganhar algum desses brinquedos, já ficarei feliz”, diz com empolgação. Já a pequena Ana Yasmin, conta, ansiosa, que pediu um patins ao bom velhinho, pois “sempre via as outras crianças brincando, andando de patins, então eu quero aprender também”.

Aluno do 5º ano, Jayro Gomes, 11 anos, também espera ganhar um carrinho de controle remoto. “Eu acho caro, mas é meu sonho e eu espero ganhar. Vou ficar feliz”, diz.

Campanha

Há 30 anos, a campanha “Papai Noel dos Correios” leva cartas escritas por crianças até agências dos Correios, onde os interessados em participar da ação ‘apadrinham’ crianças com os presentes desejados. No Ceará, 29 agências dos Correios distribuem as cartas e recebem os presentes, sendo 16 destas em Fortaleza.

Para participar da ação natalina, é necessário o cadastro no site dos correios e podem ser entregues até o dia 11 de dezembro.