Bicicletar será ampliado para 210 estações até o fim deste ano

O Bicicletar está em fase de ampliação e pretende chegar, segundo a Prefeitura de Fortaleza, "para quem mais precisa" até dezembro deste ano. Agregando as 80 estações já existentes, o edital de licitação lançado nesta sexta-feira (8) tem o objetivo de angariar, no mínimo, outras 130, gerando um total de 210 estações pela cidade até a conclusão das implantações.

Os novos equipamentos serão financiados com recursos da Zona Azul Fortaleza. Isso porque o novo plano de expansão do modal visa áreas mais periféricas da capital. Dividida em três eixos (oeste, sudoeste e sul), a expansão atingirá os extremos Barra do Ceará, Bom Jardim e Messejana. Atualmente, o sistema de bicicletas compartilhadas tem quase 225 mil usuários registrados.

viagens realizadas desde dezembro de 2014, quando o sistema foi implantado.

Segundo a Prefeitura, a primeira fase da expansão distribuirá 25 estações entre nove bairros da região oeste, podendo beneficiar aproximadamente 250 mil pessoas. Os bairros contemplados nesse eixo são: Centro, Moura Brasil, Jacarecanga, Pirambu, Carlito Pamplona, Álvaro Weyne, Cristo Redentor, Floresta e Barra do Ceará.

Indo para o sudoeste, Conjunto Ceará, Granja Portugal, Bom Jardim, Vila Peri, Bonsucesso, Parangaba, Itaperi, Serrinha, Vila União, Presidente Kennedy e Padre Andrade receberão estações. Já no eixo sul, Engenheiro Luciano Cavalcante, Edson Queiroz, Jardim das Oliveiras, Cidade dos Funcionários, Cambeba e Messejana fazem parte da lista.

Alguns polos de concentração populacional já foram demarcados para receber as novas estaçoes como o Cuca da Barra do Ceará, a Igreja Matriz de Messejana, o Centro Cultural Bom Jardim, a Praça da Juventude na Granja Portugal e o campus do Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Mudanças

De um lado há uma grande demanda, uma grande pressão social para poder esticar esse modelo. Por outro lado a um conjunto de novas tecnologias que a gente pode implantar para inclusive tornar mais moderno o que a gente já tem. E uma terceira oportunidade é a gente ter um fundo agora do Zona Azul que vai financiar exclusivamente mobilidade sustentável e, muito especificamente, as políticas de bicicleta. Tudo isso junto fez com que a nossa equipe planejasse uma expansão como modernização do sistema. É um aumento de mais de 150%.

Roberto Cláudio

Prefeito

Além do aumento do sistema, outras mudanças em relação ao modelo atual estão programadas. Dentre elas, estações de maior capacidade (saindo das 12 vagas atuais para 20, em média), monitoramento de 10% da frota por GPS, reserva de até cinco minutos da bicicleta a ser usada antes da retirada, central de atendimento via WhatsApp e estrutura preparada para receber bicicletas elétricas futuramente.

A estética das bicicletas financiadas pelo município terão um envelopamento com a logomarca da prefeitura e da Zona Azul.