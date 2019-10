Beleza em destaque

O maior evento de beleza do Norte e Nordeste do Brasil chega à 29ª edição. Entre os dias 13 e 15 de outubro, a Feira Regional da Beleza vai tomar conta do Centro de Eventos do Ceará (Pavilhão Leste), em Fortaleza, com inúmeras atrações do setor de beleza, cosméticos e estética. O evento é organizado pela Associação dos Cabeleireiros do Estado do Ceará (ACEC), sob a Presidência de Francisco Gurgel do Amaral. A expectativa é receber cerca de 90 mil pessoas, entre visitantes, profissionais e caravanas de diversas partes do Ceará e do Brasil.

Em 14.500 m² de área, os participantes do evento vão ter acesso a palestras, seminários, workshops e desfiles, com as principais marcas de cosméticos e produtos do País e diversas personalidades do ramo da beleza.

A programação, que conta com a presença de mais de 300 marcas, com apresentações nos stands e lançamentos, abrange todos os segmentos da estética, como cabelo, maquiagem, unhas, depilação e barber shop, e promete agradar aos profissionais e ao público em geral, com muitas orientações e oportunidades de ampliação do conhecimento, realização de negócios, parcerias e networking.



Da esquerda para a direita: Marco Antônio de Biaggi, Rodrigo Cintra e Francisco de La Lastra.

Personalidades

Três nomes de peso vão participar da programação da Feira: no dia 15 de outubro, os personais hair Rodrigo Cintra (apresentador do programa de TV Esquadrão da Moda), Marco Antônio de Biaggi (conhecido como "o cabeleireiro das estrelas") e Francisco de La Lastra (com mais de 30 anos de premiada trajetória profissional) vão compartilhar um pouco da sua experiência e do seu conhecimento em palestras e workshops. De Biaggi também vai lançar seu livro "A Beleza da Vida", em que conta a superação de um linfoma e a retomada da carreira.

Francisco de La Lastra vai participar do Mega Show, junto com outros renomados profissionais, como as maquiadoras profissionais Mellina Teles Gomes Mota e Karenn Fiuza, os colotimetristas Roger Visat e Katito Fernandes, o cabeleireiro Nazareno Maia e a hair coach Dany Alves.

Um dos pontos altos do primeiro dia de evento (dia 13) será o Astros e Estrelas, com desfile de noivas elaborado por profissionais desse segmento, a exemplo de Bebel Albuquerque, Josineudo Rabelo, Franci Marçal, D'Claude, Lindinalva Nascimento, Sandra Lima e Fátima Vilas.

O show de encerrramento, no dia 15, terá Alfa Looks em uma edição especial do Campeonato "The Best Barber Brasil", que vai garantir ao vencedor uma vaga na final da disputa, em São Paulo.

Evento

Dentro da Feira Regional de Beleza também será realizado outro evento grandioso, o 21º Encontro das Manicures, Pedicures, Depilação, Epilação e Design de Sobrancelhas, nos dias 13 e 14, das 10h às 18h. O Encontro vai trazer palestras, workshops e tendências dos tratamentos, especificamente para a capacitação de depiladoras, manicures e designers profissionais – que ao final da participação, receberão certificados.

A palestra de abertura, no dia 13, será de João Paulo Fernandes, que vai abordar a prevenção de infecções relacionadas por má conduta no manuseio de matérias na esterilização matérias na esterilização. No encerramento, no dia seguinte, Bárbara Saldanha (Depil Homme) vai tratar dos cuidados pré e pós-depilação masculina.

Serviço

29ª Feira Regional da Beleza

13 a 15 de outubro de 2019

Local: Centro de Eventos do Ceará – Pavilhão Leste (Av.Washington Soares, 999 – Edson Queiroz, Fortaleza-CE)

Horário: 10h às 20h

Ingressos: R$ 10 (um dia) e R$ 25 (pacote de três dias)

Mais informações e programação completa: https://www.feiraregionaldabeleza.com.br/

Telefone: (85) 3221-6623/5606