Beach Park lança campanha para ajudar entidades sociais e famílias que vivem do turismo

Com o objetivo de ajudar os mais vulneráveis neste momento de pandemia, o Beach Park deve doar 30 toneladas de alimentos e bebidas e arrecadar outras 20 toneladas por meio de doações. A ação será destinada a instituições cearenses e aos moradores do entornono e região de Aquiraz, onde milhares de famílias vivem do turismo e agora sofrem um severo impacto econômico e social. O parque aquático está fechado desde o dia 19 de março omo medida preventiva contra o avanço do coronavírus.

A primeira parte da doação ocorreu em 25 de março com a destinação de nove toneladas de alimentos e bebidas do parque e do complexo hoteleiro a comunidades e instituições locais. Lar Davis, Tapera das Artes, Movimento Supera Fortaleza, Amebem, Escola de Trabalho Oficina do Senhor e Abrigo de Idosos Nossa Senhora das Graças estão entre as entidades ajudadas.

Já a segunda etapa da campanha será focada em Aquiraz, município de 80 mil habitantes no litoral do Ceará, onde fica o parque aquático. A ação deve beneficiar trabalhadores autônomos como pescadores, bugueiros, rendeiras e artesãos, além de cozinheiras, garçons e vários outros profissionais que trabalham em diversas atividades ligadas ao turismo na região.

“Sabemos do momento delicado que todos estamos passando e dos efeitos dele para a sociedade, especialmente para as pessoas em estado de vulnerabilidade social. É hora de sermos solidários, de somar esforços e a iniciativa privada pode fazer a diferença nessa hora.”, afirma Murilo Pascoal, CEO do Beach Park, que enfatiza o papel do empreendimento. “Estamos engajando nossos parceiros e outras empresas da região, assim como nossos clientes e pessoas em geral que possam ser impactados por nossos canais de comunicação”, destaca.

Para ajudar, os interessados devem acessar o site do Beach Park e fazer doações em dinheiro. Já empresas que tenham estoques de alimentos não perecíveis ou que queriam doar em grandes quantidades também poderão fazer isso também por meio do site, onde se identificarão para que a equipe do parque entre em contato e organize a logística.

Além disso, também estarão disponíveis três pontos de coleta exclusivos para doações de alimentos não perecíveis. Em Aquiraz, os pontos serão no próprio Beach Park e o Centro Cultural da Tapera das Artes. Na capital, as doações poderão ser entregues na Rádio Beach Park. O objetivo é arrecadar 20 toneladas por meio dessas doações.

Alimentos e bebidas

Frutas e verduras frescas, biscoitos, ovos, queijos, manteiga, carnes, peixes, sucos e água - todos em perfeito estado de conservação e dentro da data de validade- estão entre os itens doados pelo Beach Park. O parque prepara uma nova doação de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão e macarrão, totalizando a cota de 30 toneladas a serem viabilizadas até a primeira quinzena deste mês.

“A grande quantidade de produtos doada vai alimentar nossas crianças. Sabíamos que estariam ao nosso lado também neste momento tão delicado pelo qual estamos todos passando e que vamos superar juntos”, ressalta Ritelza Cabral, idealizadora da Tapera das Artes, uma das instituições beneficiadas com a doação, que atende crianças e jovens de Aquiraz com projetos de educação para a arte. A Tapera das Artes também está ajudando na arrecadação dos produtos e na entrega dos donativos para as famílias do município.

Doações Online: beachpark.com.br/doacoes

Pontos de coleta:

Beach Park - Rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz. De segunda a sexta-feira, das 9h às 14h;

Centro Cultural da Tapera das Artes - R. Antônio Gomes dos Santos, s/n - Centro, Aquiraz. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Telefone: (85) 98921.0943;

Rádio Beach Park - Rua Dr. Francisco Gadelha, 1480, Luciano Cavalcante. Fortaleza (entrada pela Rua Chico Feitosa do Cococci S/N). De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.