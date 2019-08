Bazar visa arrecadar R$ 1 milhão para instituições de saúde infantil

Aberto desde a última quinta (1º), o Bazar Solidário que acontece em prol da manutenção das atividades do Hospital Infantil Sopai (Sociedade de Assistência e Proteção a Infância de Fortaleza) e do Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce (Nutep) visa arrecadar R$ 1 milhão e reunir cerca de 4 mil pessoas. A ação acontece até amanhã (4), na Rua Érico Mota, 1295, na Parquelândia.

Uma série de produtos doados pela Receita Federal está à venda pelo preço mínimo de R$ 10. Perfumes, celulares, eletrônicos, roupas, aparelhos de som e brinquedos estão entre os ítens.

Segundo Luís Eugênio França, da organização do Bazar, até o início da tarde deste sábado a ação já tinha arrecadado cerca de R$ 750 mil e recebido um público de 3 mil pessoas. "O bazar tem sido muito prestigiado. A gente esperava um terço dessa frequência, mas está bem movimentado", atesta o organizador.

Cada instituição beneficiada será contemplada com 50% do valor arrecadado. As instituições promovem atendimento gratuito a famílias que não podem bancar uma série de tratamentos infantis.

A arrecadação será destinada para a compra de mantimentos, berços, fraldas, medicamentos, e ainda cobrir custos de uma reforma estrutural no Sopai. As doações complementam o orçamento necessário para o funcionamento de ambas as instituições, que ainda contam com recursos do SUS (Sistema Único de Saúde).

No Sopai, a equipe hospitalar cuida de serviços de atendimento em neurologia e radiologia para jovens em situação de vulnerabilidade social. O atendimento se amplia também a pacientes com dependência química e transtornos mentais.

Já no Nutep, vinculado a Universidade Federal do Ceará (UFC), cerca de mil crianças são atendidas e recebem acompanhamento para casos de autismo, paralisia cerebral, deficiências como a visual e a auditiva. Os profissionais oferecem serviços de terapia ocupacional, fonoaudiologia, neurologia e ortopedia, aos pacientes encaminhados por postos de saúde ou oriundos de procura espontânea.

Serviço

Bazar Solidário

Até domingo (4), de 8h às 17h, venda de produtos na Rua Érico Mota, 1265, Parquelândia, em prol da manutenção do Hospital Sopai (Avenida Francisco Sá, 5036, Carlito Pamplona) e do Nutep (Rua Papi Júnior, 1225, Rodolfo Teófilo). Entrada: R$ 5. Aceita cartão de crédito e dinheiro em espécie.