Bazar solidário da Receita Federal vai ofertar eletrônicos, perfumes e roupas

O Bazar Solidariedade, realização da Receita Federal, ocorre na próxima quinta-feita, 18h, das 10h às 19h30, no Shopping Benfica, em Fortaleza. Três instituições serão beneficiadas com as vendas do bazar: Obra Lumen, Leão de Judá e Instituto dos Pobres Maranguape. Serão colocados à venda materiais eletrônicos, brinquedos, perfumes e roupas. A entrada custa R$ 5 e o valor máximo, em compras, é de R$ 1.000 por pessoa.

As organizações foram selecionadas pela Receita Federal por meio de edital e ganham o direito de vender os produtos para arrecadar fundos. A coordenadora administrativa da Leão de Judá, Simone Martins, afirma que a instituição atua no tratamento e na ressocialização de dependentes químicos e alcoólicos.

Ela comenta, ainda, que o bazar contribui com a realização de obras para a instituição. "Nós pretendemos construir o Centro de Reintegração Social Leão de Judá, que capacitará os residentes a se preparar para o mercado de trabalho, por viverem sob o estigma de já terem sido usuários de drogas. O projeto Arquitetônico já está pronto e nós contamos com o dinheiro do Bazar para o início desta obra", afirma.

Outra organização participante do Bazar, o Instituto Pobres de Maranguape, por sua vez, conta com a arrecadação para criar um centro de fisioterapia para idosos da região, público-alvo do projeto.

Inscrições

O evento ocorre na área de eventos do Shopping, no segundo piso. Para adquirir produtos do bazar, é necessário o cadastramento prévio, que já pode ser feito pessoalmente no local do bazar. Para participar, é necessário ser maior de 18, apresentar CPF e RG no ato da inscrição.

Serviço

Bazar da Receita Federal

Local: Área de eventos do Shopping Benfica

Dia 18/04, de 10h às 19h30

Ingresso: R$ 5