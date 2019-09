Bazar solidário arrecada recursos para Iprede e instituições parceiras

Com o objetivo de arrecadar recursos, um bazar solidário com itens doados pela Receita Federal será realizado entre os dias 14 e e18 de setembro, na Rua Frederico Borges, 496, Varjota. Entre as instituições beneficiadas estão o Instituto da Primeira Infância (Iprede), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE Fortaleza) e a Associação de Amparo aos Pacientes com Tuberculose (APTU).

O bazar conta com produtos a partir de R$ 5,00, como peças de vestuário, livros, brinquedos, eletrônicos e cosméticos. O pagamento pode ser feito em espécie, crédito e débito.

O presidente do Iprede, Sulivan Mota, ressalta a importância de eventos beneficentes para a instituição, que atua na prevenção à desnutrição infantil. "Eventos como o bazar da Receita Federal nos ajudam a continuar no nosso propósito, já que toda a renda é aplicada nos nossos projetos, que impactam na mudança de vida de muitas crianças", vibrou.



João Vitor, coordenador de ações sociais, explica que "é muito importante todo o recurso arrecadado, não só para o Iprede, mas para outras instituições. O momento é único e vai mudar a vida dessas crianças".

Serviço

Bazar beneficente com produtos da Receita Federal

Local: Rua Frederico Borges, 496 - Varjota

Data: De 14 a 18/09, a partir das 9h

Ingresso: R$ 10,00