Bazar para ajudar na inclusão de pessoas com autismo tem produtos a partir de R$ 1,00

Com o objetivo de ajudar projetos para inclusão de pessoas com autismo, a Associação Fortaleza Azul (FAZ) realiza neste sábado (14) a terceira edição do Bazar FAZ Bem. As vendas serão feitas das 10h às 16h, no BNB Clube Aldeota, localizado na Avenida Santos Dumont, 3646.

No evento, serão vendidos brinquedos, acessórios, roupas, calçados e artigos de decoração a partir de R$ 1,00. O pagamento poderá ser feito em dinheiro e cartão de crédito e débito.

A presidente da FAZ, Daniela Botelho, comenta que o dinheiro arrecadado no bazar será revertido em projetos e ações de inclusão de autistas, "como palestras em escolas, capacitações com familiares e educadores e eventos pedagógicos e sociais, bem como para o nosso projeto principal de construção de uma sede própria para a Associação", afirma.

Pai do Renan e do George, que é autista, Mauro Costa, 46 anos, destaca a importância do bazar para a ampliação dos trabalhos. "A expectativa do evento, para nós que fazemos a Associação, é não apenas mais uma forma de buscarmos a realização do sonho de construirmos uma sede própria, onde possamos desenvolver mais atividades, não somente para as Famílias de autistas e para a sociedade", diz.

Segundo Mauro Costa, além de levar uma mensagem de conscientização sobre o autismo, a associação promove o bazar "oferecendo uma oportunidade especial para o público comprar bons produtos a preços bem acessíveis e, ao mesmo tempo, ajudar a causa’’, afirma.

Apoio

Nas redes sociais, artistas e personalidades públicas divulgaram a iniciativa, e convidaram as pessoas para o evento, como o ator Stênio Garcia, o cantor Marcos Lessa, e o ex-jogador de futebol Júnior.

Serviço

Data: 14/09/2019 (sábado)

Local: BNB Clube, Avenida Santos Dumont 3646.

Horário: Das 10h às 16h

Entrada gratuita