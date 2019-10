Bazar de Casa, com produtos de decoração e eletrônicos, arrecada valores para instituições sociais

Com produtos doados pela Receita Federal, o Bazar de Casa 2019, acontece nos dias 12 a 16 de outubro, ofertando artigos de decoração, celulares, equipamentos eletrônicos e brinquedos com custo abaixo de mercado. Os itens serão ofertados entre às 8h e 17h, no Km 1 da CE 090, próximo do Atacadão de Caucaia, e podem ser pagos com cartão de crédito, de débito e dinheiro.

Entre os itens, serão comercializados equipamentos de som automotivo eletrônico, celulares e acessórios, brinquedos, produtos de beleza, vestuário, artigos de pesca, material escolar, produtos esportivos e acessórios para motocicletas. As compras acima de R$ 100,00 podem ser parceladas.

Com o valor arrecadado pelo Bazar, serão auxiliadas duas instituições beneficentes, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social, para a realização de projetos internos. Nesse caso, a Associação Pequeno Mundo, que atua com ações de apoio a famílias e idosos, com atividades de formação profissional e cultural, e a Casa de Vovó Dedé, na Barra do Ceará, que atende pessoas de seis a 29 anos, com ações de arte, cultura e educação.