Durante o tratamento contra o câncer infantil, além da medicação e de cirurgias, as crianças também precisam de apoio social. Dessa forma, o Mega Bazar que acontece entre os dias 1º e 3 de outubro, com mais de 50 mil peças de roupas vendidas à preço de fábrica, arrecada valores para o Lar Amigos de Jesus, que atende 250 crianças por mês.

As vendas acontecem no Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres, de 9h às 19h, com blusas, camisas e calças jeans. Os valores estão a partir de R$ 29,00 e R$ 69,90 para as peças, respectivamente. Serão aceitos, como forma de pagamento, dinheiro e cartão de crédito, com possibilidade de parcelar em até três vezes.

Os estoques serão repostos a cada dia e os itens são divididos em tendas, com numeração entre 36 e 54. Também são oferecidos serviços como massagem e música ao vivo, no espaço, onde também é possível fazer o cadastro para a doação de medula óssea. Os valores arrecadados serão para a construção de um galpão no Lar Amigos de Jesus e para a compra de maquinário.

Iniciativas como essa geram amor, o que é muito importante nesse momento. Tem todo o tratamento, mas o que cura mesmo é amor e a força de vontade de cada um. É muito importante para as crianças ver essa energia

Maria Eduarda Riedel, atriz e jornalista conhecida nas redes sociais também pela luta contra leucemia, reforça que o ambiente positivo contribui para a efetividade do tratamento. Outros embaixadores, como são chamados os apoiadores do projeto, e crianças atendidas pela iniciativa estarão presentes durante o evento.

Durante o evento, o estoque do Bazar será reposto. As crianças atendidas pelo Lar Menino de Jesus visitam o evento.Fabiane de Paula

Conforme a irmã Conceição Albuquerque, coordenadora do Lar Amigos de Jesus, explica que o trabalho realizado dá suporte em um momento delicado da vida de muitas famílias. “São crianças com câncer, que vêm para o tratamento no hospital, e permanecem hospedado no lar durante todo o tratamento que é, no mínimo, de dois anos”.

No projeto, são disponibilizadas alimentação, medicação e apoio pedagógico para crianças no tratamento contra câncer e problemas renais ou transplantadas, por exemplo. Os pequenos são encaminhados por hospitais ou clínicas especializadas ao Lar.