Barracas da Praia do Futuro terão atendimento reduzido e maior distância entre mesas

As barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza, terão adapatações no funcionamento para prevenir o contágio do novo coronavírus, conforme divulgou a Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPF) nesta quarta-feira (18). Os atendimentos serão reduzidos e as mesas devem ser posicionadas com uma distância mínima de 2 metros entre elas, evitando aglomeração. Além disso, todos os eventos com atrações artísticas e com público maior de 100 pessoas estão suspensos. A recomendação principal continua sendo, entretanto, que as pessoas fiquem em suas casas.

As medidas, que valem por 15 dias, devem ser implementadas em todos os estabelecimentos até o próximo fim de semana, começando nesta quarta-feira, de acordo com Fátima Queiroz, presidente da AEPF. A associação também estabeleceu que profissionais com mais de 60 anos, com quadros gripais ou sujeitos a contaminação estão dispensados do trabalho, sem prejuízos à gratificação. Estruturas com álcool gel devem ser disponibilizadas para a hieginização dos clientes.

Além dessas determinações, o comunicado da AEFP recomenda que as barracas mantenham os ambientes ventilados e com janelas abertas. A decisão da associação segue o Decreto N° 33.510 do Governo do Estado do Ceará, que declarou estado de emergência de saúde pública e suspendeu aulas e férias de servidores da saúde.

O Ceará já tem 11 casos confirmados de Covid-19, segundo o último balanço da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa). Há ainda 146 pessoas suspeitas de ter contraído a Covid-19. O estado já descartou a possibilidade do novo vírus em 102 pessoas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.