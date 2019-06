Barraca que pegou fogo na Praia do Futuro teve computadores furtados nesta madrugada

Alvo de incêndio nesta quinta-feira (27), a barraca Atlantidz, na Praia do Futuro, foi furtada na mesma madrugada em que parte do local pegou fogo. De acordo com o supervisor do empreendimento, Edvaldo Sampaio, computadores e outros objetos, além de uma quantia em dinheiro, foram furtados de duas sala de escritório e uma de manutenção.

A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste nesta manhã pelo supervisor. Pelo menos três funcionários do local também disseram que houve furto. Outros donos de barracas da região relatam episódios de roubo e vandalismo na região.

A suspeita dos funcionários é de que o fogo que destruiu parte da Barraca Atlantidz pode ter sido criminoso.

O Corpo de Bombeiros informou que investiga as causas. O fogo foi controlado por volta de 5h30min. Às 7h, guarnições dos bombeiros ainda permaneciam no local fazendo o rescaldo.

A reportagem solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que informou estar apurando o caso.