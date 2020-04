Barra do Ceará tem 9 mortes por Covid-19 e pode ter 900 casos, segundo estimativa da Prefeitura

A Barra do Ceará - Regional I - continua sendo a região com o maior número de mortes pela Covid-19 em Fortaleza. São 31 casos do novo coronavírus e nove mortes no bairro, segundo dados atualizado pela prefeitura nesta segunda-feira (20). No entanto, segundo o prefeito Roberto Cláudio, há uma estimativa de pelo menos 100 pessoas contaminadas para cada caso de óbito, o que levaria a Barra do Ceará a ter 900 casos da doença não confirmados, colocando a região como a área mais crítica da cidade atualmente.

"A gente estima que aqui em Fortaleza, para cada caso de óbito, tem, em média, 100 pessoas contaminadas. Então, por essa conta, a Barra do Ceará que teve nove óbitos e tem poucos casos confirmados, há, na verdade, pelo menos 900 casos de Covid-19", explicou o prefeito.

No total, Fortaleza tem 2.833 casos de coronavírus, segundo boletim epidemiológico atualizado até as 14h desta segunda-feira (20) na plataforma digital IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

De acordo com Roberto Cláudio, o número de óbitos pela doença deve ser o novo marcador de risco a ser seguido para acompanhar a situação, por recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Muitas pessoas que não têm sintomas ou têm sintomas leves não testam positivo porque não fazem o exame e por isso não têm o seu caso confirmado. Por essa razão é que a OMS tá usando esse indicador, que é número de óbitos, como o melhor marcador de risco e de acompanhamento das ações epidemiológicas e assistenciais", ressaltou.

Em comparação com o último boletim apresentado pela prefeitura, com dados atualizados até a 13h do dia 15 de abril, a Barra do Ceará passou de 21 casos confirmados para 31 casos, e de seis para nove mortes pela Covid-19.

Logo atrás da Barra do Ceará está o Bairro José Walter - Regional V - com oito mortes registradas. O bairro sequer figura na lista dos bairros com maior número de casos, mas aparece em segundo lugar em mortes registradas.

Logo depois vem Meireles, localizado na região nobre de Fortaleza. O bairro ainda figura com o maior número de casos confirmados na cidade, passando de 179 para 211. Na região foram registradas sete mortes pela doença.

Bairros que registrarm maior número de mortes por Covid-19 em Fortaleza:

Barra do Ceará - 9

Prefeito José Walter – 8

Meireles – 7

Vicente Pinzon – 7

Fátima - 6

Jangurussu – 5

Cais do Porto – 5

Aldeota – 4

São João do Tauape – 4

Cristo Redentor – 4

Granja Lisboa – 4

Joaquim Távora - 3

Messejana – 3

Alto da Balança - 3

Cocó - 2

Confira a lista dos bairros com maior número de casos:

Meireles – 211

Aldeota – 156

Cocó - 77

Fátima - 52

Dionísio Torres – 48

Guararapes – 42

Mucuripe – 41

Papicu – 38

Vicente Pinzon – 36

São João do Tauape – 32

Barra do Ceará - 31

Joaquim Távora - 31

Jangurussu – 30

Passaré - 30

Pici - 25