Bares e restaurantes devem compor os espigões da Praia de Iracema após licitação

Bares e restaurantes devem compor os espigões da Avenida Desembargador Moreira e Avenida Rui Barbosa, na Beira-Mar e na Praia de Iracema, respectivamente, em Fortaleza, até agosto de 2020, quando está prevista a conclusão das obras do novo aterro da orla da capital cearense. Uma audiência pública promovida no Paço Municipal na noite desta segunda-feira (21)discutiu a instalação, gestão, operação e manutenção de empreendimentos de entretenimento nos dois equipamentos.

O estudo escolhido pela Prefeitura de Fortaleza para embasar as formas de ocupação dos espigões apontou que cerca de 70% dos frequentadores da Beira-Mar veem carência de bares e restaurantes na região, o que motivou a escolha por estes tipos de estabelecimentos. A análise foi feita após o lançamento de um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI).

De acordo com o responsável pela Coordenadoria de Fomento à Parceria Público-Privada e Concessões da Prefeitura de Fortaleza, Rodrigo Nogueira, até 1º de novembro ainda são aceitos questionamentos e sugestões a respeito do tema. Após esse período, a intenção é lançar a licitação para concessão do espaço até a primeira quinzena de novembro, já que há planos para que a instalação dos estabelecimentos aconteça com a conclusão dos trabalhos na Beira-Mar.

O processo de licitação contará com um único vencedor, que vai administrar uma área total de 3 mil metros quadrados somando os dois espigões. O administrador poderá locar o espaço para estabelecimentos comerciais, essencialmente bares e restaurantes, que queiram se instalar no local.

