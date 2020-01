Barco atracado na Barra do Ceará pega fogo

Uma embarcação pegou fogo por volta de 8h30 desta segunda-feira (20) no Estaleiro da Barra do Ceará. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Ninguém ficou ferido. A perícia vai analisar o caso.

O fogo atingiu principalmente o espaço que funcionava como uma espécie de salão de recepção dentro do barco. No local havia cadeiras acolchoadas, o que teria contribuído para alastrar as chamas, segundo os Bombeiros. Testemunhas acreditam que o incêndio tenha sido criminoso.

“Havia uma espécie de salão de festas ali dentro, havia cadeiras, colchões, um salão para receber pessoas. Então tem a própria fibra da qual boa parte do navio é feita e some-se a isso uma série de materiais combustíveis de usos variados. Então tudo isso contribuiu pra que o fogo espalhasse rapidamente e colapsasse”, informou o tenente Romário Fernandes.

A administração do estaleiro afirmou que a embarcação pertence a uma empresa do Rio de Janeiro que prestava serviço a Petrobrás transportando funcionários para as plataformas.

O barco teria atracado em Fortaleza para passar por reparos, mas a empresa responsável foi desativada e o equipamento está no local há cerca de dois anos, de acordo com a administração.