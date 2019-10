Barão do Rio Branco vai ganhar extensão de calçadas e novo mobiliário urbano

A Rua Barão do Rio Branco, no centro de Fortaleza, ganhará extensão das calçadas, um novo mobiliário urbano e quiosques padronizados para vendedores ambulantes. A obra faz parte do Projeto Novo Centro, apresentado pela Prefeitura de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (10), e pretende ofertar mais espaço para pedestres e ciclistas. A extensão de calçada é uma faixa de cor verde pintadas próximo a calçadas para aumentar a área de caminhada.

A rua foi escolhida por conta de um levantamento realizado pela prefeitura em que foi constatado que em uma hora, em média, 912 carros trafegam pela via e 1.744 pedestres caminham no local, dos quais 192 pessoas caminham pelo asfalto por falta de espaço na calçada. A Prefeitura de Fortaleza pretende instalar ao longo do mês de outubro 50 novos quiosques, 17 paraciclos, 22 lixeiras, 75 jardineiras, 35 jarros e 40 bancos de concreto no bairro.

O projeto é realizado por meio da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza (SCSP), da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), da Autarquia do Urbanismo e Meio Ambiente (Urbfor) e da Secretaria Regional do Centro. Além disso, conta com o apoio da iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global e da a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL).

"O que buscamos agora é priorizar quem precisa de proteção, dar mais espaço, mais segurança e prevenir assim os conflitos que ocasionam os acidentes de trânsito", diz Dante Rosado, coordenador executivo da iniciativa Bloomberg. O Projeto Novo Centro visa a transformação do bairro com ações nos eixos:

Habitação

O projeto estimula a ocupação habitacional do centro de Fortaleza, por meio da viabilização de até 900 unidades habitacionais.

Política de apoio às pessoas em situação de rua

Por meio da instalação da Pousada Social, a prefeitura pretende ofertar 120 leitos disponíveis para o pernoite. Além disso, um refeitório para oferecer 400 refeições, incluindo café da manhã, almoço e jantar.

Infraestrutura e mobilidade

O foco é melhorar a mobilidade para os pedestres. Isso por meio da reforma dos calçadões das ruas Guilherme Rocha, General Sampaio e Liberato Barroso. Além disso, será construído o Terminal Aberto ao lado da praça José de Alencar e faixas exclusivas para ônibus nas Avenidas Duque de Caxias e nas ruas João Moreira e Castro Silva. Durantes as obras, os feirantes serão realocados para o Feirão São Paulo.

Ordenamento do comércio informal

Os comerciantes ambulantes terão quiosques padronizados nos calçadões das ruas Guilherme Rocha, General Sampaio, Liberato Barroso e Barão do Rio Branco. A reforma inclui paisagismo, drenagem, nova iluminação com internalização da fiação e do cabeamento, além de novo mobiliário urbano. Os vendedores foram previamente contatados pela Secretaria Regional do Centro para cadastro.

Segurança e fiscalização

A instalação de uma torre de monitoramento está na fase de projeto na Seinf e novas câmeras de monitoramento.