Banda do Corpo de Bombeiros homenageia fortalezenses tocando em ruas da Capital; veja vídeo

A banda de música do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará saiu às ruas dos bairros Aldeota e Meireles, na noite desta quarta-feira (1º), em homenagem aos cearenses que cumprem quarentena no Estado devido à pandemia do novo coronavírus.

Segundo o major do Corpo de Bombeiros Giuliano Rocha, cada pessoa que hoje se mantém casa cumprindo isolamento social está "salvando vidas".

"O Corpo de Bombeiros observou que a projeção da curva de contaminação do coronavírus seria bem alta. No entanto, a contaminação real está bem abaixo disso. Isso graças ao isolamento social que cada cidadão está fazendo. Concluímos que cada um que está contribuindo está salvando vidas".

E levar música para alegrar a noite das pessoas que mudaram suas rotinas foi uma alternativa encontrada pela corporação para fazer uma "pequena homenagem".

A banda, com 15 integrantes, passou por pelo menos três ruas, tocando músicas que enaltecem o País, como "Aquarela do Brasil", composta por Ary Barroso, e o Hino Nacional Brasileiro.

"Passamos pela (Rua) Nunes Valente, Canuto Aguiar, Rua Osvaldo Cruz. Mas a homenagem é pra todo o Estado", ressalta o major.