Baleia cachalote de 2,5 toneladas é encontrada morta na Praia de Guajiru, em Trairi

Uma baleia da espécie cachalote, medindo cerca de oito metros de comprimento e pesando aproximadamente 2.500 kg, foi encontrada morta na tarde desta sexta-feira (28), na Praia de Guajiru, em Trairi, a cerca de 125 km de Fortaleza. O cadáver que encalhou no local já estava em decomposição. A informação foi confirmada por Diego Ramires, veterinário e membro da equipe de resgate do Programa de Mamíferos Marinhos da Aquasis.

Segundo a equipe Aquasis, o procedimento é fazer o registro do animal, a coleta do material genético e, por último, o enterro do corpo. Devido ao avançado estágio de decomposição da carcaça, não foi possível definir a causa da morte do cetáceo.

Desde o inicio da tarde, quando a baleia foi encontrada, diversos moradores estiveram no local. Fábio Moreira, 50, secretário da Associação dos Moradores de Guajiru, relata que '"a baleia estava em estado de putrefação, com mau cheiro e com aparência de estar com quatro dias morta". Filho de pescador, ele ressalta ter certeza de que "foi algo de óleo ou redes'', afirma.

Caso parecido

Em 2013, outra baleia foi avistada por ativistas da Aquasis na praia de Flecheiras, também no município de Trairi. A tentativa de resgate durou mais de 48 horas, mas o animal acabou morrendo. Segundo os especialistas, o mamífero marinho apresentava escoriações pelo corpo.