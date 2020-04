Bairros de uma das regionais mais afetadas pelo coronavírus estão sem água desde o fim de semana

Moradores dos bairros Barra do Ceará, Quintino Cunha, Vila Velha sofrem com falta de água desde a manhã deste domingo (26). A comunidade relata dificuldades para garantir o retorno do serviço e contato com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). A companhia garante que o abastecimento já foi retomado.

Em quarentena, a moradora da Rua 13, do Conjunto Polar, no bairro Vila Velha, Flávia Barbosa dos Santos, 38, não tem mais água em casa desde que sua caixa secou ainda no domingo. Por morar com uma idosa e uma criança que precisam de cuidados com higiene constantes, a mulher reclamou do prazo de 24 horas dado pela Cagece para resolver o problema. “Isso é um absurdo, numa pandemia dessa. Como posso passar um dia sem água?”, questiona. Duas outras vizinhas da moradora também relataram passar pela mesma situação.

Roberta Moreira, 44, moradora do Vila Velha, explica que nesta segunda-feira, 27, água barrenta começou a descer novamente pelas torneiras, depois de passar a noite sem o serviço. “Fica ruim para cozinhar, lavar louça e até a mão”, reclama a moradora que relata sofrer com frequente interrupção de abastacimento. O contato com a Cagece não foi possível no caso de Magda Amaro Freitas, 34, moradora do Quintino Cunha. Segundo ela, as ligações não eram atendidas. Outras pessoas da mesma rua não conseguiram fazer reclamação formal com a companhia, de acordo com Magda.

Segundo a Cagece, setores hidráulicos da área norte da Capital precisaram ser suspensos emergencialmente. O objetivo foi fazer a retirada de vazamentos de grande proporção que prejudicavam a rede. A companhia diz que nenhum bairro sofreu desabastecimento total e as localidades que perceberam a falta de água são mais elevadas ou ficam nas pontas da rede de distribuição. “Como o sistema funciona por pressão, o equilíbrio total do abastecimento deve ocorrer em até 24h, nessas áreas”, diz a Cagece por meio de nota.

Contato

A companhia afirma que as equipes operacionais seguem atendendo chamados para manutenção de serviço normalmente. As ocorrências devem ser comunicadas pelo Cagece App (disponível para Android e iOS), a Central de Atendimento (0800 275 0195), disponível 24h por dia, ou por meio do site da Cagece.