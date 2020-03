Bairros de Fortaleza têm aplausos para profissionais da saúde que atuam contra o coronavírus

Os profissionais que atuam no combate à pandemia do novo coronavírus foram homenageados por moradores em quarentena na noite desta sexta-feira (20), em Fortaleza. Do alto das sacadas de prédios residenciais nos bairros Aldeota, Meireles e Dionísio Torres foram ouvidos aplausos e gritos de apoio como "viva os médicos" e "obrigado".

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) divulgou nesta sexta-feira (20) novo boletim epidemiológico que registou um aumento do número de pessoas infectadas com o coronavírus. Eram 55 casos confirmados no boletim anterior contra 68 no registro atual.

Nesta sexta passaram a valer as medidas restritivas publicadas em decreto pelo governo do estado na quinta-feira (19), como fechamento de comércios, bares, restaurantes, igrejas, academias entre outros.

Já na última segunda-feira (16), o governador Camilo Santana havia publicado um outro decreto no Diário Oficial do Estado (DOE) onde determinou, entre outras medidas, a suspensão das férias de todos os servidores públicos de saúde do estado como forma de conter o avanço da doença.



> Fortaleza decreta ponto facultativo até dia 27 para servidores municipais

> Postos de combustíveis vão funcionar de 7h às 19h

Transmissão comunitária

Ainda segundo Dr. Cabeto, o Ceará já conta com transmissão comunitária da doença, ou seja, pessoas que foram infectadas dentro do próprio estado e não estiveram no exterior. Até então, os casos diziam respeito a pessoas que estiveram em outros estados e países já impactados pelo vírus.

"Isso faz mudar as estratégias. Pessoas que têm formas leves da doença, se não estiverem no grupo de maior risco, não precisam procurar as unidades de saúde. É mais importante, do ponto de vista epidemiológico, mapear os casos graves para nos anteciparmos e eles terem melhor evolução", aponta o gestor da pasta.