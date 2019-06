Bairro Papicu tem novo binário implantado a partir desta terça-feira

Começam nesta terça-feira (18), as operações do novo binário no trânsito do bairro Papicu, em Fortaleza, o que deve provocar alterações para os condutores que trafegam pelas ruas Joaquim Lima e Pereira de Miranda.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a rua Joaquim Lima passa a seguir em sentido de circulação invertido, indo de leste a oeste (Praia do Futuro/Centro).

Intervenção passa a valer a partir desta terça-feira (18)

Já a Rua Pereira de Miranda terá todo o fluxo em sentido único, oeste/leste (Centro/Praia do Futuro). As alterações serão adotadas no trecho compreendido entre a Av. Engenheiro Santana Júnior e Rua Almeida Prado.

O novo binário tem como objetivo melhorar o ir e vir dos pedestres, além de servir como apoio à Av. Santos Dumont e à Rua Lauro Nogueira, favorecendo o acesso local dos moradores.

Para orientar pedestres e motoristas, agentes de trânsito atuarão nos principais cruzamentos controlando o tráfego, durante os primeiros dias após a intervenção.