Bairro Luciano Cavalcante registra maior taxa de isolamento rígido de Fortaleza  

O isolamento social rígido na capital cearense contra o coronavírus, iniciado em 8 de maio por um decreto estadual, vem surtindo efeito. Conforme a Prefeitura de Fortaleza, nos sete primeiros dias de análise, a taxa de redução de tráfego de pessoas e veículos foi de 54,6%. O bairro Luciano Cavalcante (81%) foi aferido com a maior queda. Já o bairro Villa Pery (19%), registrou o menor índice.

Nos dados coletados de 8 a 14 de maio, o Município usou dois critérios de avaliação para contabilizar a redução de tráfego nos bairros: a demanda do transporte público e os registros das câmeras do Controle de Tráfego em Área de Fortaleza (Ctafor).

Conforme levantamento da Prefeitura de Fortaleza, dos 121 bairros, 40 atingiram isolamento de tráfego acima dos 50%. Outros 22 bairros da capital cearense ainda não alcançaram 50%.

O Ceará contabiliza, nesta sexta-feira (15), 22.490 casos de pessoas contaminadas com a Covid-19. O número de mortes soma 1.476, segundo a mais recente atualização da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde, feita às 10h. Fortaleza, que ultrapassou a marca de mil pessoas mortas em decorrência da doença na quarta-feira (13), agora contabiliza 1.088 óbitos, além de 14.259 casos da enfermidade.

Óbitos



O novo coronavírus, inicialmente, entrou nos lares dos bairros Meireles e da Aldeota, na Regional II. No primeiro boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em 15 de abril, tinham 179 e 139 confirmações da doença, e eram seguidos por Cocó (65), Fátima (42) e Dionísio Torres (39), consideradas áreas nobres da cidade. No ranking dos dez mais infectados, à época, todos estavam entre os maiores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) de Fortaleza.

Os óbitos, contudo, já sinalizavam um percurso inverso. Apesar de, no citado boletim, contar com 21 casos confirmados de Covid-19, o bairro Barra do Ceará já ocupava a segunda posição em número de óbitos (6), atrás apenas do Meireles (7). Entre os dez maiores registros, estavam ainda Fátima (5), Aldeota, Cristo Redentor, Vicente Pinzón, José Walter e Jangurussu, cada um com quatro perdas confirmadas.

O relatório mais recente de casos e óbitos pelo novo coronavírus em Fortaleza foi divulgado nessa quarta-feira (13) pela SMS, e consolidou a conclusão infeliz de que a pandemia se somou aos já incontáveis castigos vivenciados pela pobreza na Capital. Apesar de não detalhar o número de confirmações por bairros, o boletim mostrou um crescimento exponencial dos óbitos em locais vulneráveis: a Barra do Ceará, por exemplo, aumentou em 7,5 vezes o número de mortes em menos de um mês, passando de seis para 45.

O segundo bairro com mais óbitos é o Vicente Pinzón (35), que apesar de ser vizinho de Meireles, Aldeota e Varjota, amarga um dos piores IDHs da Cidade. A lista dos dez pontos com maiores números de mortes por Covid-19 segue com Cristo Redentor (31), Cais do Porto (25), Vila Velha, Carlito Pamplona, Granja Lisboa (22 cada), Quintino Cunha, Planalto Ayrton Sena e José Walter (20 cada). Meireles, a título de comparação, tem 19 mortes, igualado a Mondubim e São João do Tauape. Já a Aldeota tem 18, junto com o Álvaro Weyne.