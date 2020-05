Avião com 21 toneladas de EPIS vindo da China pousa em Fortaleza

Um avião com 21 tonelados de Equipamentos de Proteção Individual (EPIS), vindas da China, chegou à Fortaleza nesta quinta-feira (7), por volta das 9h40. A carga é uma doação da iniciativa privada para unidades de saúde do Estado. O objetivo da ação é ajudar profissionais que estão trabalhando no combate ao novo coronavírus.

A última atualização da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) contabilizou 12.644 casos de infecções pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), com 854 óbitos registrados. Fortaleza, que é considerada o epicentro da contaminação no estado, soma 9.259 casos confirmados e 655 mortes. Na terça-feira (5), o Governador Camilo Santana (PT-CE) anunciou que cerca de 200 respiradores, que foram adquiridos fora do Brasil, devem chegar ao Ceará nos próximos dias.

A partir desta sexta-feira (8), o Estado, e principalmente a capital, receberão medidas mais rígidas de isolamento social, conforme anunciado pelo governador do Estado, e pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Uma dessas medidas é a redução do trânsito de pessoas por vias públicas e privadas na Capital, ficando restrito apenas a situações especiais como atividades de segurança e saúde. Por meio de uma rede social, o governador do Estado, ressaltou que “saída de casa, só quando justificada, e com uso obrigatório de máscaras”, destacou.