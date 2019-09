Avenida José Bastos tem parte da via bloqueada aos domingos, de hoje a 13 de outubro

Iniciam hoje (22) e seguem até o dia 13, sempre aos domingos, bloqueios parciais da Avenida José Bastos.

As interdições acontecem em duas das três faixas no sentido sertão-praia, no quarteirão entre as ruas Padre Cícero e Porfírio Sampaio.

Interdições parciais bloqueiam duas das três faixas no sentido sertão-praia da avenida Foto: Antônio de Souza

A medida visa dar continuidade à implantação da cobertura metálica da Estação Padre Cícero, em reta final de construção, com 75% da execução concluída.

A obra tem previsão de ser finalizada até o fim do ano. Além da cobertura metálica, será feito o acesso pelo lado do Campo do Ceará, instalado o equipamento de elevador, e também montagem das passarelas e pequenos acabamentos.

Esta será a 20ª estação na Linha Sul do Metrô de Fortaleza, e criará novos acessos para o Centro e outros bairros da capital, bem como para a Região Metropolitana.