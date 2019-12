Avenida José Bastos passará a ter ciclovia e novo sistema de drenagem; obra começa na próxima semana

A partir da próxima semana, a Avenida José Bastos, no bairro Parangaba, deve passar por uma requalificação, conforme a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Roberto Cláudio na última terça-feira (10). Com objetivo de permitir melhor interligação entre os bairros Parangaba e Centro, a obra tem um orçamento de aproximadamente R$ 9 milhões e terá duração de 12 meses.

A primeira etapa do projeto será a construção de um novo sistema de drenagem e deve começar pelo lado da Lagoa da Parangaba neste mês. No próximo ano, os trabalhos avançam para a avenida, nos trechos da Av. José Basto com Av. Senador Fernandes Távora, Rua Mozart Firmeza e Rua Mario Silveira. O novo sistema contará com construção de bocas de lobo e galeria de drenagem nos pontos críticos de alagamento.

Com 5,6km de extensão, as obras preveem a requalificação da José Bastos no trecho entre as avenidas Senador Fernandes Távora e Domingos Olímpio, com a adequação do canteiro central com ciclovia bidirecional, nova pavimentação, além de piso em concreto nas paradas de ônibus, faixa exclusiva para o transporte coletivo e redesenho na sinalização da via, que passará a atender a todos os modais.

A requalificação também fará a via ter cinco novos semáforos, sendo quatro com tempo para pedestres, fechamento de retornos e readequando a velocidade de 60 km/h para 50 km/h.

“Vamos dividir a obra em trechos, por questão de logística, começando no sentido Fernandes Távora para o Benfica. O primeiro trabalho a ser feito é no canteiro central, pois em alguns pontos ele vai alargar para a ciclofaixa e outros estreitar para se encaixar fora do canteiro central, respeitando o máximo a manutenção das árvores no local”, afirmou a secretária da Infraestrutura, Manuela Nogueira.