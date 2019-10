Avenida Historiador Raimundo Girão fica alagada após vazamento em rede de esgoto

A Avenida Historiador Raimundo Girão, na Praia d eIracema, ficou alagada na noite deste sábado após uma "fuga na rede de esgoto do local", segundo informou a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). O fato chamou atenção de pessoas que passaram pela via. Algumas chegaram a levantar a hipótese de que a água era decorrente das obras de dragagem do Aterro.

Segundo a companhia informou em nota, equipes técnicas foram acionadas para o serviço de reparo na rede, mas os trabalhos estão previstos para terminarem somente na próxima sexta-feira (25). Ainda conforme a Cagece, o local foi devidamente sinalizado e não há necessidade de interdição da via para realização dos trabalhos, mas apenas onde houve o alagamento.

Ocorrências de manutenção nas redes podem ser comunicadas à Cagece pelos canais de atendimento disponíveis pelo site, pelo aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou pelaa Central de Atendimento no número 0800.275.0195.