Avenida Eduardo Girão terá trecho interditado nesta quarta-feira para troca de tubulação de esgoto

Um trecho da Avenida Eduardo Girão será interditado a partir desta quarta-feira (20) para continuação do serviço da troca de tubulação de esgoto na via, realizado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Ao todo, serão trocados 160 metros, com um prazo de conclusão de 2 meses.

O objetivo da obra seria ampliar a capacidade de transporte dos efluentes produzidos na área e evitar extravasamentos na rede coletora. O desvio do tráfego será pelas ruas General Silva Júnior, Dr. Alfredo Weyne e Avenida Deputado Oswaldo Studart. Para ajudar a população, agentes da Cagece darão orientações sobre o desvio e a importância das intervenções.

A obra seria a continuidade dos serviços que pretendem trocar os 5 km da rede coletora da área. Até o momento, quase 3 km da rede foram substituídos, com um investimento de quase R$ 15 milhões.



Serviço

Substituição de rede na avenida Eduardo Girão

Trecho: Rua General Silva Júnior e avenida Deputado Oswaldo Studart

Prazo para conclusão: 60 dias.