Av. Vicente de Castro terá bloqueio parcial para obra de requalificação

Um bloqueio parcial na avenida Vicente Castro, no bairro Mucuripe, será implantado no sentido sul da via a partir da próxima segunda-feira (29). A intervenção faz parte da obra de corredores turísticos de Fortaleza, e o trecho afetado será entre a Avenida Beira Mar e a Rua Benedito Macêdo.

O sentido bloqueado será o Centro/Mucuripe. Quem deseja trafegar no local deve circular no sentido contrário, Mucuripe/Centro. Por conta do bloqueio, a via irá funcionar como mão dupla até o fim das intervenções. Não será necessária a implantação de desvios, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza.

A previsão é que o bloqueio dure dois meses. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão nas imediações para dar suporte ao motoristas.

A medida marca o início das obras de drenagem da via e substituição do pavimento asfáltico pelo modelo de piso intertravado. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), o "novo pavimento visa facilitar o escoamento da água, melhorar a sensação térmica da via, além de garantir mais acessibilidade com a instalação de piso tátil, rampas e passagens elevadas para pedestre".

Estas mudanças fazem parte das obras de requalificação de corredores turísticos e da nova avenida Beira Mar.



Mobilidade

Para melhorar o deslocamento entre pontos turísticos da Capital, outros dois corredores turísticos também recebem obras de requalificação: a rua Adolfo Caminha, na Praia de Iracema e a João Moreira, no Centro.