Av. Raul Barbosa fica interditada nos dois sentidos após cratera se abrir na via

Raul Barbosa ficou alagada na manhã desta sexta Foto: José Leomar

A água da chuva fez o canteiro central da Avenida Raul Barbosa, no Bairro São João do Tauape, ceder e a via teve de ser bloqueada nos dois sentidos no fim da manhã desta esta sexta-feira (31). A cratera se abriu embaixo do viaduto da Via Expressa, perto da esquina com a Avenida Pontes Vieira.

Fortaleza registrou 42,8 mm de chuva nesta manhã. Houve alagamento dentro do aeroporto e em diversas ruas da Capital.

Placa de sinalização cedeu junto com o asfalto José Leomar/SVM

Desvios

O motorista que seguir do Bairro Aldeota para o Aeroporto de Fortaleza ou que partiu da área da Arena Castelão pode desviar por dentro do Bairro São João do Tauape.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) não deu previsão de reabertura da via.