As Avenidas Santos Dumont e Dom Luís, no Bairro Aldeota, passarão por uma interdição, no sentido sertão/praia, a partir da próxima quinta-feira (20), para mais uma etapa das obras de requalificação da Avenida Desembargador Moreira. As intervenções promovidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) devem durar dois meses e linhas de ônibus também serão afetadas pelas mudanças.

Entre os trajetos de desvio, será possível utilizar a Rua Barbosa de Freitas, entrando entrar à direita na Rua Desembargador Leite Albuquerque e retornando para a Av. Desembargador Moreira, ao virar à esquerda. Também é possível seguir pela Rua Oswaldo Cruz, entrando à esquerda na Av. Santos Dumont e à direita, para voltar na Av. Desembargador Moreira.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão presentes na quinta-feira para dar suporte operacional à intervenção, orçada em sua totalidade em R$ 11,2 milhões, com duração de todos os trechos em até 12 meses. A mudança visa requalificar a paisagem e o trânsito, assim como priorizar a presença do pedestre na via.

Requalificação

A obra de interligação das Avenidas Dom Luís e Abolição, dois importantes corredores comerciais de Fortaleza, prioriza a atividade comercial na área e a geração de emprego e renda. No projeto da Seinf, a via ganhará um calçadão colorido que aumenta o espaço de trânsito do pedestre, sendo integrado a novas calçadas da Praça Portugal. Os trechos de mudança foram divididos em:

Entre avenidas Padre Antônio Tomás e Pontes Vieira: além das mudanças citadas acima, haverá retirada do antigo pavimento e implantação de novo asfalto, recuperando a malha viária em direção ao aeroporto;

além das mudanças citadas acima, haverá retirada do antigo pavimento e implantação de novo asfalto, recuperando a malha viária em direção ao aeroporto; Entre avenidas Padre Antônio Tomás e Dom Luís: Seinf prevê a substituição do asfalto da via por piso de blocos em concreto, mantendo o tráfego nos dois sentidos;

Seinf prevê a substituição do asfalto da via por piso de blocos em concreto, mantendo o tráfego nos dois sentidos; Entre avenidas Dom Luís e Abolição: Deve receber pavimentação em blocos de concreto, ciclofaixa e um calçadão no trecho entre a Av. Abolição e Dom Luís. Passará a operar em mão única, no sentido sertão/praia, com duas faixas de tráfego. Na mudança, será possível acessar as ruas Osvaldo Cruz e Barbosa de Freitas para seguirem no sentido praia/sertão.

Os trechos devem receber serviços de urbanização, pavimentação e paisagismo. Haverá também a inclusão de sinalização, iluminação, pisos intertravados nas calçadas, rampas de acessibilidade, reforma no canteiro central e pavimentação em concreto nos pontos de ônibus.