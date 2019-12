A partir desta segunda-feira (30), quem não tem Bilhete Único, ou estiver com o cartão eletrônico de transporte descarregado, pode adquirir um ‘passe único’ com os motoristas de ônibus, além do cartão expresso já comercializado pelos condutores. A informação foi repassada pelo gerente de Operações do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), João Luís Maciel. A iniciativa, conforme João, está garantida por meio da assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Ministério Público do Ceará (MPCE) e o Sindiônibus e será fiscalizada pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon-CE).

De acordo com o gerente, na nova “modalidade” de pagamento, o passageiro que já tem um bilhete e o mesmo estiver descarregado, poderá recorrer a uma passagem fornecida pelo motorista, com o passe do mesmo. “O passageiro entrega os R$ 3,60 ao motorista e a passagem será paga com o cartão dele [motorista], que estará disponível para isso. O motorista é capaz de vender apenas uma passagem, ele não é responsável por recarregar o cartão do usuário”, explica.

Cartões expressos

Já os cartões expressos são comercializados por R$ 5 (valor mínimo para recarga) e não precisa ser feita identificação do usuário, como esclarece Pessoa Neto, superintendente técnico do Sindiônibus. “Nós estamos disponibilizando, com o motorista, os cartões expressos. Ao ser apresentado em um posto de atendimento (nos terminais de ônibus) o passageiro vai receber o troco”. Conforme a norma, o valor máximo recebido nos ônibus é de R$20 e os usuários devem receber o troco nos terminais de ônibus.

Os passageiros podem continuar utilizando os cartões de bilhete eletrônico avulsos para outras viagens, já que não há prazo de validade pré-determinado, assim como os créditos eletrônicos, como destaca o superintendente. “Nós temos uma ampla rede de comercialização, todos os bairros de Fortaleza são atendidos”. Pessoa Neto informa que a maioria das recargas ainda são feitas nos terminais de ônibus, mas que são feitas em farmácias e comércios da cidade.

Se o passageiro for estudante, deve ser adquirido cartão correspondente à meia-passagem. Já para os idosos, pessoas acima de 65 anos, não há obrigatoriedade e o cartão pode ser substituídos por um documento de identificação que comprove a idade. Contudo, os cartões expressos vendidos pelos motoristas não servem para fazer integração, pois não são nominais como um Bilhete Único.

O Decon analisou que o autoatendimento nos coletivos foi implantado sem ampla divulgação e nem período de adaptação. Como multa, o Sindiônibus deve doar um ônibus ou microônibus ao Decon para a promoção da defesa do consumidor no Estado. A empresa se comprometeu a fazer a manutenção do veículo por um ano.

O acordo assinado também prevê a promoção de um canal de comunicação para atendimento das demandas e das dúvidas dos usuários quanto ao uso do cartão eletrônico. Deve ser feito atendimento presencial no Sindiônibus, nos terminais de integração, por telefone e por e-mail por meio do aplicativo “Meu Ônibus Fortaleza”.

Pessoa Neto faz um balanço positivo da implantação do sistema de autoatendimento e avalia o TAC como algo positivo já que contribui para o bom funcionamento do serviço de transporte. “Esse projeto foi implantado em Fortaleza de forma bastante gradual. Iniciamos em outubro de 2018 e foi aumentando na medida em que as pessoas foram aderindo ao crédito eletrônico”, conclui

Atendimento

A reportagem esteve, na tarde desta quinta-feira (26), em quatro pontos de ônibus na Capital e pôde observar seis linhas rodando com bilhetes à venda. São elas 685 - Messejana/Rodoviária; 613 - Barroso/ Jardim Violeta; 604 - Dias Macedo/Centro; 014 - Aguanambi II; 404 - Aeroporto/Benfica/Rodoviária; 341 - Conjunto Ceará 3° Etapa/ Centro.

Já outras quatro linhas - 012 - Circular II; 073 - Siqueira/Praia de Iracema; 044 - Parangaba/Papicu/Montese e 030 - Parangaba/ Papicu/ 13 de Maio - estavam rodando sem o item disponível para a população.

Atualmente, 1.419 dos ônibus de Fortaleza funcionam com autoatendimento de uma frota com 1.743 veículos e cerca de 1,5% dos usuários não têm crédito eletrônico.

Transporte público

À espera do seu transporte público, em uma das várias paradas da Avenida Pontes Vieira, o estudante Daniel Costa conta que nunca precisou comprar o cartão de passagem dentro do coletivo, mas sempre presencia outras pessoas tentando adquirir. “Já cheguei a ver o coletivo 212 - Jardim Guanabara/ Conjunto Nova Assunção parar na porta do Terminal Antônio Bezerra para os passageiros sem bilhete conseguirem pagar a passagem com dinheiro, pela catraca da entrada”, relata. O fato relatado pelo estudante já foi, inclusive, noticiado pelo Diário do Nordeste.

Segundo João Luís, o procedimento citado está correto. “Fazemos isso para os passageiros que não têm a opção do bilhete ou quando acabam os passes dentro do ônibus em certo horário do dia, como é o caso de algumas linhas”, esclarece. No caso das linhas que não vão à terminais, o procedimento é levar o passageiro até o ponto que desejar e anotar o nome do mesmo.

Em outro ponto, desta vez na Avenida Aguanambi, Marlene [nome fictício] disse já ter presenciado uma mulher, na altura do Shopping Via Sul, comercializando bilhete único. “Eu estava esperando meu transporte, quando essa mulher apareceu oferecendo bilhetes já carregados com créditos. Achei suspeito, pois a mesma não estava com nenhuma farda sinalizando-a como funcionária do Sindiônibus, por exemplo”.

Conforme o gerente João Luís, o método é tido como fraude e deve ser denunciada à polícia. “O ônibus precisa de dinheiro para o combustível, para o motorista, e quem compra essa passagem por meio de terceiros está andando de graça no transporte, além de estar colaborando com um fraudador”, afirma.