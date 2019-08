Audiência dentro de convento beneficia seis freiras em Caucaia

Seis freiras foram beneficiadas com uma audiência de interdição ocorrida dentro do Convento Congregação das Filhas do Coração Imaculada de Maria em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A decisão foi anunciada na sexta-feira (16).

De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), embora seja comum na Justiça estadual, o caso tem uma particularidade porque o juiz foi até o local onde as freiras residem para fazer a audiência, pois elas não podem ir ao Fórum de Fortaleza, devido a problemas de saúde.

O juiz Neuter Dantas, da 2ª Vara de Família e Sucessões de Caucaia, determinou a interdição das freiras e nomeou outras irmãs que também moram no convento para serem suas curadoras provisórias. A interdição consiste em uma medida judicial que priva o gerenciamento dos próprios bens de uma pessoa e da prática dos atos da vida civil.

“Eu fiquei muito sensibilizado porque essas irmãs religiosas tiveram toda a vida dedicada ao chamado missionário, saíram de casa aos 15, 16 anos de idade e agora, algumas até com 100 anos, não têm pais nem irmãos vivos e perderam contato com os demais parentes”, explicou o juiz.

Para a advogada das freiras, Leoneide Lima, o sentimento é de gratidão pela rapidez na causa. “O trabalho realizado se apresentou um desafio de extrema importância em prol do interesse dessas religiosas que já não conseguem gerir suas vidas civis com autonomia”, comentou.