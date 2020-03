Atualização aponta nove casos suspeitos de coronavírus no Ceará, segundo Sesa

Em última atualização no fim da tarde desta sexta-feira (6), a Secretaria da Saúde do Ceará aponta nove casos suspeitos do novo coronavírus no Ceará. Ainda não há confirmações. O estado já tem 26 pacientes com resultado negativo para a infecção com o Covid-19, como é chamado o vírus da doença.

Mais cedo, o Ministério da Saúde havia divulgado que o Ceará ainda contava ainda com 12 sob investigação e 24 descartados.

Fortaleza ainda tem a maioria dos casos suspeitos. São oito casos analisados, com outros 19 já descartados. Dessa vez, o boletim apresentou um caso sob suspeita em Ibucuitinga, que aparece pela primeira vez na lista.

Jijoca de Jericoacoara e Eusébio tinham dois casos cada, todos descartados. Sobral, Caucaia e Crateús tiveram uma suspeita, com todas também já excluídas. 0

Coronavírus no Brasil

O Brasil, por sua vez, já tem 13 casos confirmados da doença. A maioria deles, 10, estão em São Paulo. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia aparecem com uma certeza cada.

Até o momento, o país está com 768 casos suspeitos e outros 480 já descartados desde o início do monitoramento.