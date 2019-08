Atraso na entrega de documento pela Casa do Cidadão gera reclamações

O objetivo era – ou deveria ser – simples: alterar o nome na Carteira de Identidade. Para a enfermeira Jéssica Andrade Uchoa, 32, a modificação no Registro Geral (RG) precisou ser feita após seu casamento, e o prazo estabelecido pela Casa do Cidadão para a entrega do documento foi o dia 9 de julho. A entrega, porém, só aconteceu nesta segunda-feira (5), quase um mês depois.

“Eu estou vendendo um imóvel, e a Caixa Econômica precisa que meus documentos estejam atualizados pra ter o repasse bancário. O imóvel já foi avaliado, foi feita a vistoria. Precisava urgentemente do RG atualizado”, explica Jéssica.

Os desafios começaram na fila. Para conseguir uma das 40 senhas distribuídas no período da manhã, a enfermeira chegou à entrada da Casa do Cidadão no bairro Benfica de madrugada, às 2h. “Isso já foi na minha segunda tentativa, em maio. A primeira vez, não consegui pegar a senha. Você chega e a fila ‘tá’ fazendo volta, tem umas 200 a 300 pessoas. Dá pena”.

Após ser chamada, com a senha em mãos, ela seguiu todos os passos necessários para solicitar o documento. A taxa foi paga, e o comprovante de solicitação foi recebido. Enquanto aguardava o prazo final para entrega, Jéssica ligava periodicamente para o número fornecido pela unidade, para verificar se seu novo RG havia chegado. Segundo ela, nenhuma de suas ligações foi atendida.

No dia 9 de julho, ela foi até a Casa do Cidadão na esperança de recolher o documento. Além de não encontrar o novo RG, Jéssica foi informada de que não existia uma previsão para a chegada do mesmo. “Protocolei uma reclamação na ouvidoria do Estado, e disseram que iam encaminhar para saber o porquê da demora, mas nunca tive resposta. É uma sensação de impotência”, relata.

Atendimento

Em nota, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), por meio da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB), informa que as atividades de perícias em impressões digitais, necessárias para a emissão de RGs, e impressões das cédulas ocorrem dentro do prazo normal.

A Pefoce acrescenta, ainda, que o agendamento do atendimento e a entrega das carteiras de identidade são coordenadas pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) – Órgão responsável pelos Vapt-Vupts, Casas do Cidadão e pelas ações sociais de emissão de documentos.

Em relação ao caso de Jéssica, a SPS informa que, no último mês de julho, a Perícia Forense do Estado atualizou o documento de identidade, reunindo 14 novas informações e incluindo novas medidas de segurança, modernizando o serviço. A inserção dos novos dados fez com que o tempo de atendimento fosse estendido, bem como o prazo para emissão, já que há uma atualização de sistema e o cuidado com as novas medidas de segurança.

“Para minimizar o transtorno, a SPS, que gerencia as Casas do Cidadão e os Vapt Vupt, orienta que, nesses locais, em casos de urgência, o cidadão compareça comprovando a necessidade para que o atendimento seja priorizado”, esclarece o Órgão.