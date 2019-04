Ato reúne manifestantes contrários à prisão de Lula na praia de Iracema, em Fortaleza

Manifestantes contrários à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrida em 7 de abril de 2018, se reuniram em um ato denominado "Lula Livre", na Praia de Iracema, em Fortaleza, na tarde deste domingo (7). O ato acontece em várias capitais do Brasil no dia em que completa um ano da prisão do petista.

A concentração aconteceu em frente ao Centro Cultural Belchior, onde em um palco montado na chamada 'Praia dos Crush' reuniu representantes de entidades estudantis, movimentos sociais e sindicalistas, que pediam a liberdade do ex-presidente, com músicas e palavras de ordem.

Antes da apresentação de artistas no palco, os participantes realizaram uma 'bicicleata', percorrendo algumas ruas do bairro e depois retornando para a concentração.

A Polícia Militar não divulgou a estimativa de público no local.

Prisão

Após condenação em segunda instância, em janeiro de 2018, Lula recebeu pena de 12 anos e um mês de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex de Guarujá (SP). Em fevereiro deste ano, o petista foi condenado novamente, agora no caso do sítio de Atibaia (SP), a 12 anos e 11 meses.