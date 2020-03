Assembleia transmite aulas de preparação para o Enem e tira dúvidas de alunos ao vivo

A Assembleia Legislativa passou a transmitir ao vivo as aulas do Projeto Alcance, que prepara estudantes da rede pública para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste sábado (21), pela TV Assembleia. Originalmente, o projeto realizava aulas presenciais no Anexo II da Casa Legislativa para cerca de mil estudantes.

O modo presencial foi suspenso, sem previsão de retorno, seguindo as recomendações do governo para evitar aglomeração e prevenir o contágio do coronavírus, segundo a Assembleia Legislativa do Ceará.

Os estudantes vão poder acompanhar as aulas pela TV ou pela internet. As transmissões vão ocorrer sempre de 8h às 12h, aos sábados. Por meio da plataforma digital Alcance Virtual, os alunos podem ainda acessar apostilas e atividades extras, incluindo um banco de 2 mil questões.

Interação pelo WhatsApp

Durante as transmissões será possível enviar dúvidas por WhatsApp, pelo número: (85) 9.9618.1198. O professor vai respondê-las ao vivo.

"Não queremos que nossos alunos fiquem sem aula neste momento em que estamos lidando com os riscos do coronavírus. Com as teleaulas, estamos até expandindo o projeto, porque qualquer cearense vai poder acompanhar de casa e usar o material didático", destacou o presidente da Assembleia, deputado José Sarto (PDT).

Estudantes da região do Cariri e da cidade de Sobral também vão poder acompanhar o conteúdo, já que os municípios que passaram a ter sinal aberto da emissora na última quinta-feira (19).

Serviço:

AULAS DO PROJETO ALCANCE - aos sábados, das 8h ao meio-dia.