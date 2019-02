O asfalto cedeu e transformou um trecho da Rua Holanda, no Bairro Maraponga, em um riacho com cachoeira neste domingo (24). O buraco se formou durante a maior chuva do ano em Fortaleza, conforme a Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos (Funceme), com 120,3 milímetros. Segundo testemunhas, o buraco se formou por volta de 7h30min.

Asfalto cede e transforma trecho de rua em riacho com cachoeira na Maraponga #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/zU75gaRDHW — Diário do Nordeste (@diarioonline) 24 de fevereiro de 2019

Devido à grande quantidade de água acumulada no local, os moradores da região temem que as residências próximas ao buraco estejam com as estruturas afetadas. É o caso de José de Lima, que reside em frente ao local onde o asfalto cedeu. “A gente fica triste, porque eu reformei a frente da casa há pouco tempo e é justamente a parte que a água está atingindo”, afirmou.

Já a moradora Ana Paula teme que a família tenha que sair do local. “Quando acordei de manhã, eu fiquei desesperada. Tenho uma criança pequena e estou muito preocupada”, disse.

Com a formação da cratera, a via ficou interditada e os veículos impedidos de passar pelo local. Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) auxiliou os motoristas que trafegavam pela área.