Árvores de natal da Praça do Ferreira e da Praça Portugal homenageiam Espedito Seleiro

As árvores de Natal da Praça do Ferreira e da Praça Portugal, seguindo a tradição de homenagear a cultura cearense e nordestina, terão um toque especial para as festas de fim de ano de 2019. A vida e a obra do mestre de cultura Espedito Seleiro estarão estampadas ao longo das grandiosas estruturas. Isto porque, neste ano, o artista cearense de Nova Olinda, no Cariri, completou 80 anos de vida.

O projeto, assinado pela DP Arquitetura em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Natal de Luz do Ceará, começou a ser desenvolvido no começo deste ano. Os trabalhos na árvore da Praça do Ferreira, que tem 25 metros de altura, já foram finalizados e ela será inaugurada e aberta ao público nesta quinta-feira (21), junto com o Natal de Luz do Ceará. Já a da Praça Portugal, tem 36 metros e só ficará pronta no próximo dia 30 de novembro, na abertura do Natal da Praça Portugal

Árvore da Praça Portugal fica pronta para o público no dia 30 de novembro Foto: Natinho Rodrigues

Ambas as estruturas serão revestidas na base e no topo com o material de lycra branca, já tradicional nas árvores de fim de ano de períodos anteriores. Em meio à lycra virão impressões em alta qualidade, que representam o trabalho de Seleiro. “A gente tentou chegar ao máximo na ideia do couro, que é muito característico do Espedito Seleiro. Também trabalhamos as texturas e as cores, que marcam muito o trabalho dele. Além disso, o coração coroado e a estrela de seis pontas também aparecerão. As duas árvores terão a mesma linguagem, só mudam no tamanho”, comenta Denise.

Diferencial

Para este ano, uma experiência diferenciada será oferecida a quem passa pelas árvores. Segundo a arquiteta Denise Olinda. Embaixo de cada uma terá um espaço com um tenda para as pessoas poderem observar a árvore de baixo para cima e ter mais contato com elas.

Produção

Com o objetivo de adquirir os conhecimentos sobre Espedito Seleiro, a equipe da DP Arquitetura foi a Nova Olinda, casa do Mestre, para visitar o ateliê dele. “Participamos do processo criação e entendemos ele. O Espedito e a família nos explicaram tudo. Absorvemos um pouco de tudo e trouxemos a inspiração para começar a desenvolver as árvores”, relata Denise Olinda.