Árvore cai em terreno de construtora no Meireles 

Uma árvore caiu no início da tarde deste sábado (21), no cruzamento da Avenida Rui Barbosa com Rua Antonele Bezerra, no bairro Meireles. A queda atingiu parcialmente um veículo estacionado. Moradores afirmaram ficar sem energia após a ocorrência. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) bloquearam parte da via no sentido Praia de Iracema.

No local do incidente, será construído um prédio residencial. Segundo informou um funcionário da construtora responsável pela obra (identidade preservada), a árvore já apresentava sinais de velhice. A constatação foi feita no início da semana, quando estava acontecendo a limpeza do terreno.

A Prefeitura de Fortaleza foi informada sobre o problema depois que empresa havia solicitado autorização para realizar o corte, mas a resposta ainda não tinha sido enviada.

Carro foi atingido pela árvore que caiu no Meireles FOTO: KID JÚNIOR

Equipes da Enel Distribuição Ceará foram chamadas para averiguar a presença de fios elétricos na árvore. Em seguida, ainda de acordo com o funcionário da empresa, o Corpo de Bombeiros fará a remoção completa da planta.

O carpinteiro José Maria, proprietário do carro atingido, caminhava em direção ao veículo quando viu a árvore cair. “Estou esperando tirar a árvore para saber quais foram os danos que eu tive. A construtora disse que ia se responsabilizar”, disse.