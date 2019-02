Um veículo estacionado na parte externa do Hospital Universitário Walter Cantídio, no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, foi atingido por uma árvore que caiu na manhã desta quarta-feira (27). Segundo a unidade hospitalar, ninguém se feriu.

Ainda conforme a instituição, a queda da árvore foi ocasionada por causa das chuvas que ocorreram nesta quarta. Equipes da prefeitura do campus da Uvivesidade Federal do Ceará (UFC) foram acionados para fazer a retirada do material do local.

O carro atingido pela queda pertence a uma colaboradora do hospital.

A direção do hospital informou ainda que há no local outras árvores com a mesma idade da que tombou e irão passar por um processo de escoramento.