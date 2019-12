Árvore cai, atinge ônibus e derruba três postes em avenida de Fortaleza

Uma árvore caiu após rajada de ventos na Avenida Bezerra de Menezes, próximo ao cruzamento com a avenida José Jatahy, no bairro Otávio Bonfim, em Fortaleza, no início da tarde desta sexta-feira (27). Com a queda, um ônibus que trafegava pelo local foi atingido e três postes ficaram parcialmente destruídos. O trânsito sofreu alterações.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a árvore caiu no momento em que um ônibus passava pelo local. Nenhum passageiro do ônibus atingido ficou ferido. Além dos três postes que caíram quase por completo, fios de energia ficaram sobre a avenida.

Ainda segundo os Bombeiros, as duas faixas da Bezerra de Menezes, sentido Centro/Caucaia e sentido Fortaleza/Caucaia, foram interditadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). O motorista que trafega pela avenida é obrigado a fazer retorno pela José Jatahy.

O Corpo de Bombeiros trabalha no local para retirar a árvore.