Arcebispo de Fortaleza orienta fiéis a mudarem hábitos durante missas para evitar coronavírus

Igrejas e locais de oração devem mudar a rotina das celebrações para evitar contaminação por coronavírus, conforme circular enviada pelo arcebispo de Fortaleza José Antônio Aparecido Tosi Marques, nesta segunda-feira (16). Ele pede que as pessoas mantenham distância razoável durante as missas e não deem as mãos para orar. Além disso, a comunhão com a hóstia deve ser oferecida nas mãos em vez de na boca dos fiéis, segundo orientação do arcepisbo.

A Caminhada Penitencial, rito praticado durante a Quaresma que estava previsto para este domingo (15) foi cancelado.

Entre as mudanças na rotina das celebrações litúrgicas orientadas pelo arcebispo estão:

Igrejas e ambientes de reunião devem ser bem higienizados e ter álcool gel disponível;

Manter distância razoável entre as pessoas;

Não dar as mãos para oração e não realizar abraço da paz;

Hóstia oferecida na mão;

Purificação do cálice e patena feita pelo mesmo sacerdote que preside a Eucaristia, evitando passar o cálice a outros;

Idosos e enfermos estão dispensados do preceito, devendo permanecer em casa.

“Todo cuidado será em benefício da não contaminação viral neste momento de apreensões. Usar sempre o bom senso. Assim está fazendo a igreja onde vai chegando a contaminação com o coronavírus. Todos devemos ir seguindo as orientações das autoridades sanitárias”, pontuou Tosi.

Sobre programações futuras do período da Quaresma, o arcebispo afirmou que vai “seguir as recomendações que forem necessárias”.

Coronavírus

O Ceará tem três casos confirmados de coronavírus e 87 em investigação, conforme dados mais recentes divulgados pela Secretaria da Saúde do Ceará. O Ministério da Saúde atualizou na tarde desta segunda-feira (16) os números da doença no país, que chegaram a 234 casos.