Aquiraz registra maior precipitação do Ceará nesta quinta-feira (2)

Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), teve o maior registro de precipitações em 24 horas horas no Ceará. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 80 milímetros no município, entre as 7h de quarta-feira (1º) e as 7h desta quinta-feira (2).

Em seguida, aparecem Ibiapina, com 60,5 mm, Irauçuba (60 mm), Ipueiras (55,4 mm), São Luís do Curu (55 mm), Caucaia (52 mm), Reriutaba (43 mm), Beberibe (43 mm) e Trairi (41 mm). Ao todo, houve registro de precipitações em 183 postos de 107 municípios até as 9h25 desta quinta-feira.

Além de Aquiraz, Caucaia e Beberibe, todas localizadas na RMF, em Fortaleza choveu 39 mm.

Previsão para os próximos dias

Para esta quinta, a previsão é de nebulosidade variável com chuvas isoladas no litoral, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.

Na sexta, o prognóstico é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva no litoral, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba. Nas demais regiões, nebulosidade variável.

Já para o sábado, a previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva no litoral. Nas demais regiões, possibilidade de chuva.