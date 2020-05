Aquiraz registra a maior chuva em 24h; Fortaleza tem precipitação de 36 mm

Aquiraz registrou a maior chuva no Ceará entre as 7h de sexta-feira (15) e o mesmo horário deste sábado (16), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O município computou 66 milímetros no posto Sítio Sapucaia Fagundes. Já Fortaleza registrou 34,8 milímetros neste mesmo período, no posto Messejana, enquanto que, de meia-noite às 10h50, foram 36 mm na capital.

Segundo relatório da Defesa Civil do Ceará, apenas uma ocorrência de alagamento foi registrada na Capital cearense, até às 17h de sexta-feira (15). O caso ocorreu na Regional IV.

Outros municípios no Ceará também apresentaram precipitação significativa, segundo dados da Funceme. Beberibe registrou 64 milímetros, Fortim marcou 56 milímetros, Tauá teve 51,6 milímetros, Eusébio computou 46 milímetros, Piquet Carneiro anotou 45 milímetros, Cascavel teve 43 milímetros, Pindoretama registrou 42 milímetros e Pedra Branca marcou 41 milímetros. Os dados de chuva entre 7h de ontem e 7h de hoje são do boletim de 10h40 do órgão e podem mudar ao longo do dia.

A Fundação emitiu alerta amarelo de chuva para este sábado, prevendo chuvas intensas, que podem vir acompanhadas de raios, trovões e rajadas de vento.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Aquiraz (Posto: Sítio Sapucaia Fagundes) : 66 mm

Beberibe (Posto: Beberibe) : 64 mm

Aquiraz (Posto: Berra Bode) : 59 mm

Fortim (Posto: Fortim) : 56 mm

Tauá (Posto: Tauá) : 51.6 mm

Eusébio (Posto: Eusébio) : 46 mm

Piquet Carneiro (Posto: Açude São José II) : 45 mm

Cascavel (Posto: Guanacés) : 43 mm

Pindoretama (Posto: Pindoretama) : 42 mm

Pedra Branca (Posto: Mineirolãndia) : 41 mm

Foram registradas chuvas em 63 municípios do Estado. No Sertão Central e Inhamuns choveu em 19 cidades. Catarina registrou o quarto maior índice, com 39 milímetros. Já Quixeramobim, marcou 20 milímetros. No Maciço do Baturité, foram computadas precipitações nos oito municípios da região. Mulungu teve 36 milímetros. Na região do Cariri, apenas Cariús registrou chuva, com 5 milímetros.