Aprovados no concurso da Funceme vão ser convocados no próximo dia 10 de dezembro, anuncia governo

O Governo do Ceará anunciou a convocação de 40 aprovados no concurso da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) no próximo dia 10 de dezembro. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana durante live em seu perfil profissional nesta terça-feira (12).

“Era uma reivindicação importante daquele órgão, atendi e agora anuncio a convocação de todos os concursados da Funceme, mais uma notícia boa pros nossos concursados”, frisou Camilo.

O concurso foi anunciado em abril de 2018, com 35 vagas para o cargo de Pesquisador e cinco para Analista de Suporte à Pesquisa. Os salários são de R$ 3.440,34, podendo chegar a R$ 7.924,58 no fim da carreira.

Ematerce

Governador também citou o concurso da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), anunciado com 263 vagas juntamente com o da Fuceme, no ano passado. Segundo Santana, os aprovados também vão ser convocados este ano.

"Fica faltando só o concurso da Ematerce. A informação que tenho é que tão tendo algumas pendências na secretaria, e tamo corrigindo. Espero que em breve a gente possa chamar todos vocês para os quadros dos servidores do estado do Ceará”, disse.