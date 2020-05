Aprovados em seleção pública são chamados para preencher 37 vagas de médico em Fortaleza

Em meio ao aumento dos casos do novo coronavírus em Fortaleza, a prefeitura convoca 37 candidatos aprovados na seleção pública da área da saúde para atuar como médico na especialidade clínico geral, com carga horária de 24 horas. Os profissionais vão ser lotados nas unidades de saúde da capital cearense. A informação foi publicada no site da prefeitura nesta segunda-feira (18).

Confira lista de convocados

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a convocação foi realizada em caráter excepcional diante da evolução da doença e da necessidade de reforçar as medidas preventivas adicionais para a preservação da vida e da saúde da população de Fortaleza.

O prazo para enviar o formulário eletrônico junto com a documentação exigida no edital é até o próximo dia 22 de maio por meio do endereço eletrônico O e-mail é selecao.concurso@sms.fortaleza.ce.gov.br. A não observância desse prazo implica ao candidato a perda ao diretio à convocação.